Son Dakika Haberleri: Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu
Son Dakika Güncel Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu

Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu

15 dakika önce

Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu tanıtım defilesinden görüntüler İSTANBUL - Mercedes-Benz Fashion Week 2019 koleksiyonları Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sergilendi.

Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu tanıtım defilesinden görüntüler İSTANBUL - Mercedes-Benz Fashion Week 2019 koleksiyonları Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sergilendi. Organizasyon kapsamında Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu tanıtıldı.

Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu

Mercedes Benz, Özlem Erkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:17 Kaynak: AA
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