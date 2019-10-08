Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu
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Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu tanıtım defilesinden görüntüler İSTANBUL - Mercedes-Benz Fashion Week 2019 koleksiyonları Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sergilendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:17 Kaynak: AA
Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu tanıtım defilesinden görüntüler İSTANBUL - Mercedes-Benz Fashion Week 2019 koleksiyonları Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sergilendi. Organizasyon kapsamında Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu tanıtıldı.
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