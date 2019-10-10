Son Dakika Haberleri: Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - İMÇ'de Şansım Adalı defilesi
Son Dakika Güncel Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - İMÇ'de Şansım Adalı defilesi

Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - İMÇ'de Şansım Adalı defilesi

1 saat önce

Defileden görüntüler Defileyi izleyenlerden detaylar İMÇ detaylar İSTANBUL - Mercedes-Benz Fashion Week 2019 kapsamında modacı Şansım Adalı'nın "Sudi Etuz" markası kreasyonu, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda (İMÇ) tanıtıldı.

Defileden görüntüler

Defileyi izleyenlerden detaylar

İMÇ detaylar İSTANBUL - Mercedes-Benz Fashion Week 2019 kapsamında modacı Şansım Adalı'nın "Sudi Etuz" markası kreasyonu, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda (İMÇ) tanıtıldı. Çarşının müzik yapımcıları ve plakçılarının bulunduğu nostaljik alanda düzenlenen defile modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - İMÇ'de Şansım Adalı defilesi

Mercedes Benz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:17 Kaynak: AA
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