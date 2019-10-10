Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - İMÇ'de Şansım Adalı defilesi
1 saat önce
Defileden görüntüler Defileyi izleyenlerden detaylar İMÇ detaylar İSTANBUL - Mercedes-Benz Fashion Week 2019 kapsamında modacı Şansım Adalı'nın "Sudi Etuz" markası kreasyonu, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda (İMÇ) tanıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:17 Kaynak: AA
Defileden görüntüler
Defileyi izleyenlerden detaylar
İMÇ detaylar İSTANBUL - Mercedes-Benz Fashion Week 2019 kapsamında modacı Şansım Adalı'nın "Sudi Etuz" markası kreasyonu, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda (İMÇ) tanıtıldı. Çarşının müzik yapımcıları ve plakçılarının bulunduğu nostaljik alanda düzenlenen defile modaseverlerin beğenisine sunuldu.
Barış Pınarı Harekatı için camilerde sela okundu NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor Son Dakika: Trump, Türkiye'ye küstah tehdidini yineledi: Kurallara göre oynamazsa sert bir şekilde yaptırım uygulayacağım Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı