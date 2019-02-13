Mercedes Benz Türk Aksaray Ar-Ge Merkezini Gezdik!
5 saat önce
Mercedez Benz kamyonları ile ilgili birçok geliştirme çalışmalarının olduğu ve Aksaray'da bulunan Mercedes Benz Türk Aksaray Ar-Ge merkezini gezdik.
Mercedez Benz kamyonları ile ilgili birçok geliştirme çalışmalarının olduğu ve Aksaray
'da bulunan Mercedes Benz
Türk Aksaray Ar-Ge merkezini gezdik.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:54 Kaynak: Youtube
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