Son Dakika Haberleri: Mercedes Benz Türk Aksaray Ar-Ge Merkezini Gezdik!

Mercedes Benz Türk Aksaray Ar-Ge Merkezini Gezdik!

5 saat önce

Mercedez Benz kamyonları ile ilgili birçok geliştirme çalışmalarının olduğu ve Aksaray'da bulunan Mercedes Benz Türk Aksaray Ar-Ge merkezini gezdik.

Mercedez Benz kamyonları ile ilgili birçok geliştirme çalışmalarının olduğu ve Aksaray'da bulunan Mercedes Benz Türk Aksaray Ar-Ge merkezini gezdik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:54 Kaynak: Youtube

Aksaray, Mercedes Benz, Genel
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