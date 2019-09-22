Son Dakika Haberleri: Merder Bölgesi'nde halı dokuma tezgahları artırılacak
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Merder Bölgesi'nde halı dokuma tezgahları artırılacak

10 dakika önce

Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı belde ve köylerde alan taraması yapıldı.

Merder Bölgesi'nde halı dokuma tezgahları artırılacak, System.String[]

Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı belde

ve köylerde alan taraması yapıldı.

Kurumun müdürü Ramazan Baker ve halıcılık öğretmeni Hasan Fehmi Dönmez, Merder Bölgesi'ndeki Yıldız Beldesi ile Olukman, Yakupoğlan,

Kurtlapa, Gümüşdere, Alahacı, Ovacık ve Karaçayır köylerinin ziyaret ederek köylülerin taleplerini dinledi.

Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin açılabilecek kurslar bakımından

Sivas'ın potansiyeli en yüksek yeri olduğu belirtti.

Bölgede kaliteli halıların dokunduğu 40 tezgah bulunduğunu aktaran Baker, şöyle konuştu:

"Biz bu bölgede iki köyümüze daha halı atölyesi açarak tezgah sayımızı bu yıl

için 70'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bölge halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda bir adet mefruşat

kursu ile bir adet peynir üretim kursu açmayı planlıyoruz. Yıldız Dağı Kayak Merkezi sayesinde

nüfus göçünün durduğu bölgemiz için Belediye Başkanımız ve muhtarlarımızla ileriye dönük

istihdam sağlayacak güzel projelerimiz var."

Halk Eğitimi Merkezi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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