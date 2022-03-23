Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabirin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski muhabirin yargılanmasına devam edildi.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık E.K. katılmadı.

E.K'nin avukatı ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ahmet Polat ile partililer duruşma salonunda hazır bulundu, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise Kahramanmaraş'tan SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılan müzekkerenin cevabının okunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında sanık E.K'nin yargılama sürecinde yaptığı savunmalarda samimi olduğunu belirterek, "yalan tanıklık" suçundan beraatini talep etti.

Duruşma sonunda avukat Kemal Yavuz, savcının mütalaası ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan gelen yazıya ilişkin uzman kişiden görüş almak için ek süre istedi.

Duruşma, 18 Mayıs'a ertelendi.