Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü (2) - Son Dakika

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü (2)

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, kuraklık, sıcak hava ve tarımsal sulama nedeniyle düştü.

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, kuraklık, sıcak hava ve tarımsal sulama nedeniyle düştü.

Edirne ve çevresinde uzun süredir yağışın olmaması, Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesinin düşmesine neden oldu.

DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 58 metreküp, Tunca Nehri'nin ise 2 metreküp olarak belirlendi.

Geçen yıl aynı gün ve saatte yapılan ölçümde Tunca'nın debisi 8 metreküp/saniye olarak kaydedilmişti. Buna göre Tunca'nın debisi bu yıl 4 kat aşağı seviyede ölçüldü.

Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla nehir yataklarında kum ve yosun adacıkları ile kıyılarda sazlıklar oluştu.

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü (2)
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü (2)
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü (2)
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü (2)

Meriç Nehri, Tunca Nehri, Meriç, Tunca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi geçen seneye göre düştü (2) - Son Dakika

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