Merih Demiral'a sevindirici haber! de Ligt, Real Madrid yolcusu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Merih Demiral'a sevindirici haber! de Ligt, Real Madrid yolcusu... - Son Dakika Spor

Merih Demiral'a sevindirici haber! de Ligt, Real Madrid yolcusu...

6 saat önce

İspanyol devi Real Madrid, savunmasını güçlendirmek adına transfer yapmaya hazırlanıyor.

Merih Demiral'a sevindirici haber! de Ligt, Real Madrid yolcusu..., System.String[]

İspanyol devi Real Madrid, savunmasını güçlendirmek adına transfer yapmaya hazırlanıyor.


Madrid ekibinde Sergio Ramos'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bununla birlikte Porto'dan yüksek bir bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Eder Militao da istenilen performansı ortaya koyamadı.


İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Mundo Deportivo'da yer alan habere göre mor-beyazlı ekipte transfer çalışmaları iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda.


RB Leipzig formasıyla Almanya'da başarılı bir performans ortaya koyan Upamecano ve Juventus'un Ajax'tan kadrosuna kattığı Matthijs de Ligt transferde adı geçen ilk isimler.


Upamecano'nun RB Leipzig ile 1 yıllık sözleşmesi kalması bu oyuncuyu bir adım öne çıkarsa da futbolcuyu transfer etmek isteyen tek takım Real Madrid değil.


Mor-beyazlılarla adı anılan diğer bir isim ise geçtiğimiz sezon başında rekor bedelle Ajax'tan Juventus'a transfer olan de Ligt.


MERİH'E SEVİNDİRİCİ HABER!


20 yaşındaki genç stoper, Juventus'a yeni transfer olmasına rağmen Madrid'den gelecek bir teklifle İspanyanın yolunu tutabilir.


Geçtiğimiz sezon milli futbolcumuz Merih Demiral'a formasını kaptırmış, Merih sakatlanana kadar da yedek kulübesinden çıkamamıştı.



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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:38 

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