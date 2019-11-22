Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal İSO Meclisi'ne katılacak
Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal İSO Meclisi'ne katılacak - Son Dakika Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal İSO Meclisi'ne katılacak

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde bir konuşma yapacak.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal İSO Meclisi'ne katılacak, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde bir konuşma yapacak.

TCMB açıklamasında, Uysal'ın 27 Kasım Çarşamba günü İSO Meclisi'nde bir konuşma yapacağı ve toplantının basına açık olacağı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Sanayi Odası, Murat Uysal, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:58 Kaynak: AA
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