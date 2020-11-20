Merkez Bankası'nın faiz kararı - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamlar Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, uzun vadede sürdürülebilir ekonomilerin temelinin yatırımdan ve üretimden geçtiğini bildirdi.

Urfan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faiz artışlarının kısa vadede pansuman tedavisi gördüğünü ifade eden Urfan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiler üzerinde olumsuzluklar yaratsa da bazı fırsatları da beraberinde getirdiğini aktardı.

Salgının, ülkelerarası ticari tercihleri değiştirdiğin değinen Urfan, "Bizleri bazı alanlarda üretime teşvik etmektedir. Bu alanları ve tercihleri iyi belirleyerek fırsatları lehimize çevirecek politikalara yönelmemiz gerekmektedir. Uzun vadede sürdürülebilir ekonomilerin temeli yatırımdan ve üretimden geçmektedir." ifadesini kullandı.