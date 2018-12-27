Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Rezervleri

Merkez Bankası Rezervleri

32 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 92 milyar 91 milyon dolara geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 92 milyar 91 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 21 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 659 milyon dolar azalışla 72 milyar 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 14 Aralık ile biten haftada 72 milyar 929 milyon dolar seviyesindeydi.


Söz konusu dönemde altın rezervleri, 191 milyon dolar artarak 19 milyar 630 milyon dolardan 19 milyar 821 milyon dolara yükseldi.


Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 468 milyon dolar düşüşle 92 milyar 559 milyon dolardan 92 milyar 91 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi

Toplam Rezervler
29.12.201723.54284.111107.653
26.01.201825.34191.392116.733
23.02.2018 25.241 88.655 113.896
30.03.2018 25.345 84.702110.047
27.04.2018 25.189 87.573 112.762
25.05.201824.470 83.762 108.232
29.06.2018 22.836 75.566 98.402
27.07.2018 22.282 78.330 100.612
31.08.2018 18.435 70.414 88.849
28.09.2018 17.667 66.989 84.656
26.10.201818.676 67.606 86.282
30.11.2018 19.304 71.700 91.004
7.12.201819.37371.39190.764
14.12.201819.630 72.929 92.559
21.12.201819.821 72.270 92.091

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:49 Kaynak: AA

TCMB, Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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