Son Dakika Haberleri: Merkez Güvenlik Kurulu Toplantısı

Merkez Güvenlik Kurulu Toplantısı

1 saat önce

Merkez Güvenlik Kurulunun ilk toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında gerçekleştirildi.

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Merkez Güvenlik Kurulunun ilk toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında gerçekleştirildi.

İnce, Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen hizmet binasında gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yönetmelik değişikliğiyle Kurulun yetkilerinin arttırıldığını, liman ve kara sınır kapılarının güvenlik stratejilerinin de Kurul tarafından belirlenmeye başlandığını söyledi.

Muhterem İnce, "Yeni oluşturulan ve iki ayda bir toplanma kararı bulunan bu Kurulun hayırlı kararlar alarak, iyi sonuçlar elde edeceğine inanıyorum." dedi.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Vekili Mehmet Akıllı, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Jale Arslan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay Mürey, ilgili daire başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, güvenliği artırıcı öneriler üzerine alınan kararlar kabul edildi.

Merkez Güvenlik Kurulu, ülke genelinde kamu ve özel sektöre ait sivil havaalanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla oluşturulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:56 Kaynak: AA

Dikmen, CEO, Merkez, Güncel
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