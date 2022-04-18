SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

18.04.2022 16:05

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik olduİSTANBUL, (DHA)- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

BAŞKAN: Sabri Çelik

ÜYELER: Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.

SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu
SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu
SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu
SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu

YORUMLAR
500
Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:42 Ünlü sanatçı İlham Gencer itiraf etti: 70 yıldır oruç tutuyorum
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:52 Ukrayna'nın esir aldığı muhalif lider Medvedçuk kamera karşısına geçti ve "Beni esir askerlerle takas edin" dedi
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:41 Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 16:53:57. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement