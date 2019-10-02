Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Işık'tan Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, "katil devlet" diyen Gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.



Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, bir televizyon programında "katil devlet" diyen Gazeteci Nagehan Alçı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Işık, "Bir eğitimci olarak yıllarca öğrencilerime Türk vatanının birliğinin ve bütünlüğünün önemini, tarihi ile gurur duyması gerektiğini anlattım. Hal böyleyken Nagehan Alçı'nın ulusal ve uluslararası yayın yapan bir kanalda Türk Devleti'ni ve milletini aşağılamasını, etnik köklere ayırarak birbirine düşman edecek açıklamalarda bulunmasını kabul edemiyorum" dedi.



Alçı'nın sözlerinin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade eden Işık'ın savcılığa verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:



"Bu sözde gazeteci, Türk milletinin binlerce yıldır tarih sahnesinde yer almasını sağlayan devlet anlayışımıza karşı 'devletin kutsal olmadığını' sık sık dile getirerek, aslında Türk milletine karşı olan düşmanca tavrını da ortaya koymaktadır. Bu kişi ve arkasındaki güçler, Türk Devleti'nin yıkılması veya itibarsızlaşması durumunda Türk milletinin birlik ve beraberliğinin bozulacağı ve tarih sahnesinden çekileceğini tasavvur etmekte ve rüyasını görmektedirler. Bu düşmanca tavır içinde söylenen sözler düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Türkiye Cumhuriyeti'ne yöneltilen 'katil devlet' ithamı, devletimizi sözde Ermeni soykırımın varlığını kabule ve milletimizi bu sözde soykırımın faili olarak göstermeye çalışan, zorlayan dış mihrakların ve yerli işbirlikçilerinin bölücü terör örgütlerinin sık kullandıkları bir ifadedir. Kamuoyu vicdanında FETÖ/PDY gibi terör örgütleri yönünden kirli olan Alçı'nın bilinçli şekilde Türk Devleti'ne karşı milli hassasiyet ve çıkarlarımıza karşı algı oluşturma çabasındadır. Şüpheli 'düşünce ve ifade özgürlüğü' kavramlarına sığınarak devlet ve millet düşmanlığını alışkanlık haline getirmiştir. Nagehan Alçı 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 90'lı yıllarda ülkemizin saygın vatandaşları olan bir etnik grubu sistematik ve bilinçli şekilde öldürdüğü ve bunun üstünü bilerek kapattığını' ima bile değil, açıkça söyleyerek, yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'katil devlet' demek suretiyle hem TCK 301 hem de TCK 216 ve nihayet TCK 218 maddelerini aleni şekilde ihlal etmiştir. 'Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden' eden bu sözler cezasız kalamaz." - ANKARA