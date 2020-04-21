Merkezefendi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazır - Son Dakika

Salgın sebebiyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Merkezefendi Belediyesi, vatandaşlara pankart ve balon dağıttı.



Balkonlarını ve pencerelerini, Türk bayrağı, balon ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Bugünün çocukları yarının büyükleri, Çocuk sevgisi insan sevgisi için ihtiyaçtır, Vatanı Korumak çocukları korumakla başlar, Güzel günler göreceğiz çocuklar, Yine baharlar gelecek" sözleri yer alan pankartlar ile süsleyen Merkezefendililer, 'Bayrama hazırız' mesajı verdi. Merkezefendi Belediyesi bando takımı iki gün boyunca cadde ve sokaklarda şarkı ve marşlar çalacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bayram coşkusunu Merkezefendi'de tek yürek olarak yaşayacaklarını söyledi. Başkan Doğan, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl salgın nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. Ancak bu durum coşkumuzu hiçbir şekilde etkilemeyecek. Merkezefendi Belediyesi olarak hemşerilerimize balkonlarını süsleyebilecekleri pankartları ve balonları teslim ettik. Hemşerilerimiz de balkonlarını süsleyerek bayrama hazır olduklarını gösterdiler. Bayram coşkusunu Merkezefendi'de tek yürek olarak yaşayacağız" dedi. - DENİZLİ