Merkezefendi Belediyesi, Türkiye ve Japonya Ortak Deprem Çalıştayını Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Merkezefendi Belediyesi, Türkiye ve Japonya Ortak Deprem Çalıştayını Ağırladı

14.11.2025 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediyesi, Ryukyus Üniversitesi heyetini deprem dayanıklılığı üzerine yapılan ortak çalıştay kapsamında ağırladı. Belediye Başkanı Doğan, uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, daha güvenli şehirler için bilimsel çalışmaları titizlikle takip ettiklerini belirtti.

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, Türkiye ve Japonya ortak deprem çalıştayı kapsamında Ryukyus Üniversitesi heyetini ağırladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kentlerimizi daha güvenli, daha dirençli hale getirmek için hem ulusal hem uluslararası bilimsel çalışmaları titizlikle takip ediyor, bu alanda güçlü adımlar atıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Türkiye ve Japonya'nın ortak düzenlediği deprem çalıştayı kapsamında Ryukyus Üniversitesi heyetini ağırladı. Merkezefendi Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek "Türkiye ve Japonya Ortak Deprem Çalıştayı: Mevcut Kentlerin ve Sanayi Bölgelerinin Depremlere Karşı Dirençli Hale Getirilmesi Programı" kapsamında, Japonya Ryukyus Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden gelen akademik heyet Merkezefendi Belediyesi'nde misafir edildi.

Gerçekleştirilecek çalıştay öncesinde yapılan ziyarette, iki ülke arasında deprem araştırmaları ve kentsel dayanıklılık konularında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Merkezefendi Belediyesi, bilimsel temelli çalışmalarla depreme dayanıklı, güvenli ve dirençli kentler oluşturma hedefini sürdürdüklerini vurguladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, nazik ziyaretlerinden dolayı Japonya'dan gelen heyete teşekkür ederek, uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

"Çalışmaları titizlikle takip ediyor, güçlü adımlar atıyoruz"

Deprem araştırmaları ve kentsel dayanıklılık konularında iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde yaşayan bir ülke olarak bilimsel iş birliklerini son derece önemsiyoruz. Japonya gibi deprem konusunda dünyanın en ileri deneyimine sahip bir ülkenin değerli akademisyenlerini Merkezefendimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kentlerimizi daha güvenli, daha dirençli hale getirmek için hem ulusal hem uluslararası bilimsel çalışmaları titizlikle takip ediyor, bu alanda güçlü adımlar atıyoruz. Pamukkale Üniversitesiyle birlikte gerçekleştireceğimiz bu önemli çalıştayın, geleceğe yönelik yol haritamıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Nazik ziyaretleri ve paylaşımları için Japon heyetine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi, Türkiye ve Japonya Ortak Deprem Çalıştayını Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor
Çorum’da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü
CHP lideri Özel’den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli
Bahis soruşturması kapsamında TBMM’den flaş bir çağrı var: O takımlar küme düşürülsün Bahis soruşturması kapsamında TBMM'den flaş bir çağrı var: O takımlar küme düşürülsün
Vaclav Cerny’den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
Affediliyorlar mı Tedesco’dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması Affediliyorlar mı? Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması

15:40
Babaya son veda Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı
15:29
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza
15:25
A Milli Takım’da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
15:09
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı
14:41
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu
13:31
Türkiye şehitlerini uğurluyor Devlet erkanı Ankara’daki törene katıldı
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 16:43:00. #7.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi, Türkiye ve Japonya Ortak Deprem Çalıştayını Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.