Merkezefendi Belediyesi, Türkiye ve Japonya Ortak Deprem Çalıştayını Ağırladı

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, Türkiye ve Japonya ortak deprem çalıştayı kapsamında Ryukyus Üniversitesi heyetini ağırladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kentlerimizi daha güvenli, daha dirençli hale getirmek için hem ulusal hem uluslararası bilimsel çalışmaları titizlikle takip ediyor, bu alanda güçlü adımlar atıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, Türkiye ve Japonya'nın ortak düzenlediği deprem çalıştayı kapsamında Ryukyus Üniversitesi heyetini ağırladı. Merkezefendi Belediyesi ile Pamukkale Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek "Türkiye ve Japonya Ortak Deprem Çalıştayı: Mevcut Kentlerin ve Sanayi Bölgelerinin Depremlere Karşı Dirençli Hale Getirilmesi Programı" kapsamında, Japonya Ryukyus Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden gelen akademik heyet Merkezefendi Belediyesi'nde misafir edildi.

Gerçekleştirilecek çalıştay öncesinde yapılan ziyarette, iki ülke arasında deprem araştırmaları ve kentsel dayanıklılık konularında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Merkezefendi Belediyesi, bilimsel temelli çalışmalarla depreme dayanıklı, güvenli ve dirençli kentler oluşturma hedefini sürdürdüklerini vurguladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, nazik ziyaretlerinden dolayı Japonya'dan gelen heyete teşekkür ederek, uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

"Çalışmaları titizlikle takip ediyor, güçlü adımlar atıyoruz"

Deprem araştırmaları ve kentsel dayanıklılık konularında iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde yaşayan bir ülke olarak bilimsel iş birliklerini son derece önemsiyoruz. Japonya gibi deprem konusunda dünyanın en ileri deneyimine sahip bir ülkenin değerli akademisyenlerini Merkezefendimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kentlerimizi daha güvenli, daha dirençli hale getirmek için hem ulusal hem uluslararası bilimsel çalışmaları titizlikle takip ediyor, bu alanda güçlü adımlar atıyoruz. Pamukkale Üniversitesiyle birlikte gerçekleştireceğimiz bu önemli çalıştayın, geleceğe yönelik yol haritamıza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Nazik ziyaretleri ve paylaşımları için Japon heyetine teşekkür ediyorum."