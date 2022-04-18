Merkezefendi'de 23 Nisan coşkusu yaşanacak - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı üç günlük etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'nin açılmasıyla beraber çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Merkezefendi Belediyesi tarafından üç günlük etkinliklerle kutlanacak. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, 22 Nisan Cuma günü saat 21.00'de, daha önce iki kez Denizlili sanatseverlerin büyük ilgisiyle belgesellerini sahneleyen sanatçı Pınar Ayhan'ın 'Dinle Çocuk' isimli müzikal belgeseli ile başlayacak. 23 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirilecek. Ardından saat 17.00'de yazar ve öğretmen Ahmet Naç, Servergazi Salon'da yapacağı söyleşi ile okurlarıyla bir araya gelecek. 24 Nisan Pazar günü ise saat 17.00'da müzisyen Onur Erol, MKM'nin açık otopark alanında sahne alarak çocuk şarkılarından oluşan bir konser verecek. 23-24 Nisan tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkında saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yüz boyama, konser, şişme oyun grupları ve çeşitli ikramların olduğu 'Çocuk Şenliği' olacak.

"Bu yıl, kültürle sanatla dolu bir programla bir arada olmak istedik"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm çocukları düzenlenecek olan 23 Nisan etkinliklerine davet etti. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak tüm bayramlarımıza büyük önem veriyor, bayramlarımızı ilçemizde büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da büyük bir coşkuyla kutlamak için etkinlikler düzenliyoruz. İki yıldır pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu etkinliklerle bir arada olamadık. Bu yıl, kültürle sanatla dolu bir programla bir arada olmak istedik ve bu amaçla etkinliklerimizi hazırladık. Bayramı her zamanki coşkumuzla, ilçemize yakışır şekilde kutlayacağız. Eğlence alanları, sürpriz hediyeler, konserler, söyleşiler ve çeşitli ikramlarımız çocuklarımızı bekliyor" diye konuştu. - DENİZLİ