'Merkezim Her Yerde' çocukların eğlencesi oldu - Son Dakika

'Merkezim Her Yerde' çocukların eğlencesi oldu

Covid-19 Pandemisi sonrasına hızlı bir giriş yapan ve faaliyetlerini artıran Erzurum GSİM, 'Spor Her Yerde' Projesi ile meydanlarda spor gösterileri yaparken, Gençlik Merkezleri'nin etkinlikleri de tam gaz devam ediyor.

Covid-19 Pandemisi sonrasına hızlı bir giriş yapan ve faaliyetlerini artıran Erzurum GSİM, 'Spor Her Yerde' Projesi ile meydanlarda spor gösterileri yaparken, Gençlik Merkezleri'nin etkinlikleri de tam gaz devam ediyor. 'Merkezim Her Yerde' çocukların eğlencesi oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) sürecinde evlerinin balkanlarında halka spor yaptıran ve onların hareket etmesini sağlayan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Normalleşme süreci ile de 'Spor Her Yerde' projesini hayatiyete geçirerek, halka spor gösterileri yaparken, gençleri spora teşvik etmeyi hedeflemişti. Pandemi sürecinde binlerce siperli maske üretimi ile sağlık çalışanlarına ve emniyet mensupları ile esnafa katkı sunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri, bugünlerde de faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Yakutiye Gençlik Merkezi Şehirler Kültürler Yaşlılar Projesi ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile şehit ailelerine yaptığı etkinliklerle alkış almıştı. Şimdi de Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine start verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Merkezim Her Yerde' Projesi kapsamında faaliyetlerini bu defa Gençlik Merkezi'nde yapan Gençlik Liderleri çocuklarla eşsiz bir gün yaşattılar. Etkinliğe katılım sağlayan çocukların ateşi ölçülüp dezenfekte jeli dökülerek önlem alan gençlik liderleri faaliyetlerde de fiziksel mesafeye dikkat ederek çocukların güzel bir gün yaşamasını sağladılar. Maske ve sosyal mesafe vurgusunun yapıldığı etkinlikle çocuklar pandemi sürecinin ardından keyifli anlar yaşadı.

'Merkezim Her Yerde' Faaliyetleri arasında yer alan Çuval yarışı ile çocuklar kıyasıya yarışırken Corona sürecinin vermiş olduğu etkiyle dinamik ve enerji dolu mücadele etmeleri gözden kaçmadı.Çocuklara geleneksel Okçuluk ile Ok attıran gençlik liderleri, okçuluk branşı ile ilk kez tanışan çocukların mutluluğuna şahit oldular. Çocuklara farklı yarışmalarla hareketli bir gün sunan gençlik liderleri halat ve çekme ve matrax oyunları ile kurdukları parkurla kıyasıya yarıştırıp çocuklara spor dolu bir gün yaşattılar.

Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Murteza Cengiz, normalleşme süreciyle birlikte Taekwondo, Zeka Oyunları ve Keman atölyelerinin başladığını belirterek gençlerin ilgisinden dolayı mutlu olduklarını bugün de gençlik lideri ağabeyleri onlara eşsiz bir faaliyet planlayarak güzel bir gün yaşattıklarını söyledi.

Gençlik Liderleri Yavuz Selim Turgut, Yaser Taşkesenlioğlu ve Ümran Öztürk'un organize ettiği Merkezim Her Yerde Faaliyetinden ötürü teşekkür eden Cengiz, yaz sezonunda da proje ve faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti. - ERZURUM

Koronavirüs, Yakutiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Merkezim Her Yerde' çocukların eğlencesi oldu - Son Dakika

Son Dakika

18:15 Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı 18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 22:53 Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi 19:08 İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı 15:16 Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
19:26
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
19:10
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
18:45
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
İkna çalışmaları sonucu birisi gri listede yer alan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
18:22
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
18:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
17:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 19:50:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Merkezim Her Yerde' çocukların eğlencesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]