Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı

08.03.2022 18:52
Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki bir mermer ocağında moloz dökümü esnasında gere geri giden kamyon uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki bir mermer ocağında moloz dökümü esnasında gere geri giden kamyon uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.

Kavaklıdere Derebağ Mahallesindeki mermer ocak işletmesinde moloz döküm sahasında geri geri giden kamyon sürücüsü 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, bulunduğu yerden kepçe yardımıyla itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(Bekir Tosun/İHA)

Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı
Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı
Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Kartal'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber... Kartal'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü Son dakika yerel: Fethiye'de su kanalına düşen 2 kadını itfaiye kurtardı Son dakika yerel: Fethiye'de su kanalına düşen 2 kadını itfaiye kurtardı

İtfaiye, Muğla, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
19:05 Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı
19:01 Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:11 Ukraynalı vatandaşların kar yağışı altındaki zor anları! Tahliye için soğukta saatlerce beklediler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:22 Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 19:18:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mermer ocağında iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement