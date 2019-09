'Mersedes Kadir' fotoğraf sergisi açtı

Fotoğraf Sanatçısı Meral Göksu Sağdıç'ın 'Her Yerde Sen Varsın' isimli kişisel sergisi açıldı. Açılışa sergide fotoğrafları bulunan 'Mercedes Kadir' lakaplı Fatih Kaydı da katıldı.



Malatya Park AVM'de Fotoğraf Sanatçısı Meral Göksu Sağdıç 'Her Yerde Sen Varsın' serginin açışı gerçekleştirdi.



Sağdıç'ı fotoğrafçı arkadaşları bu özel gününde yalnız bırakmazken, serginin onur konuğu ise Malatya'nın sevilen simalarından olan 'Mercedes Kadir' lakabıyla ün salan Fatih Kaydı oldu.



Mercedes Kadir'in kurdele kesimi ile açılan sergi ile ilgili konuşan Meral Göksu Sağdıç, bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ve dostlarına teşekkür etti.



Fotoğraf sergisinin açılmasında kendisine destek veren ailesine de minnettar olduğunu ifade eden Sağdıç, "Şehrimizin her yeri ayrı bir güzel. Bizde bu güzellikleri fotoğraflarla anlatmak istedik. Fotoğrafladığımız her insanın ayrı bir hikayesinin olduğu, her doğa güzelliğinin Allah'ın bizlere verdiği bir nimet olduğu bilinciyle doğa güzelliklerini fotoğraflayarak insanımıza sunmak üzere ilk fotoğraf sergimizi sanatseverlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Sergimizin onur konuğu Malatya'nın sevilen yüzü namı diğer Mercedes Kadir oldu. Kendi fotoğrafını görünce Kadirin mutluluğu her şeye değer" diye konuştu. - MALATYA