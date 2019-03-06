Son Dakika Haberleri: Mersin 18'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru

Mersin 18'inci Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru

17 dakika önce

Mersin'de bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 18'inci Uluslararası Müzik Festivali, yerli ve yabancı çok sayıda müzisyen ile müzik grubuna ev sahipliği yapacak.

Mersin'de bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 18'inci Uluslararası Müzik Festivali, yerli ve yabancı çok sayıda müzisyen ile müzik grubuna ev sahipliği yapacak. Organizasyon kapsamında 8 farklı mekanda 16 etkinlik düzenlenecek.

Festivalin tanıtım toplantısı, kent merkezindeki Sanat Etkinlikleri Derneği'nde yapıldı. Burada konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı; Mersin Uluslararası Müzik Festivali, bundan 18 yıl önce Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) kuruluşu programını yaparken çıktı ortaya. MDOB'un 10'uncu yılı kutlama hazırlıkları ile uğraşırken o kadar güzel bir program çıktı ki ortaya, 'Neden bu uluslararası bir müzik festivali olmasın' diye düşündük ve yola çıktık dedi.

Hazırlanan basın metnini okuyan Yürütme Kurulu Üyesi Nuran Kurtuluş, Böylesi bir festivali gerçekleştirmenin sayısız zorlukları olabileceğini daha ilk günden biliyorduk. İhtiyacımız olan cesareti ve azmi, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık ifadesini kullandı.

Festivalin Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal da 16 etkinliğin 8'inin ücretli, 8'inin ise ücretsiz olacağını belirterek, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin kuruluşundan bugüne arkasında Mersinliler var. Bunun finansını Mersinliler karşılıyor, yerel kaynaklardan karşılanıyor. Onun için Mersinlilerin tümünün izlemesini istiyoruz bir ekonomik kaygı olmadan. 8 farklı yerde 16 etkinlik sunacağız diye konuştu.

Festival, 10 Nisan akşamı saat 2000'de Kültür Merkezi'ndeki Güher& Süher Pekinel'in ikili piyano konseri ile start alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:22 Kaynak: DHA

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