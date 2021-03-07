MERSİN 33 kadından 8 Mart'a özel ağıtlar - Son Dakika

MERSİN 33 kadından 8 Mart'a özel ağıtlar

07.03.2021 19:30

33 kadından 8 Mart'a özel ağıtlarMERSİN'de, 'Dünya yerinden oynar kadın ritim tutarsa' sloganıyla harekete geçen Erdemli Belediyesi, kenti simgeleyen ve 33 kişiden oluşan kadın ritim grubu kurdu.

33 kadından 8 Mart'a özel ağıtlar

MERSİN'de, 'Dünya yerinden oynar kadın ritim tutarsa' sloganıyla harekete geçen Erdemli Belediyesi, kenti simgeleyen ve 33 kişiden oluşan kadın ritim grubu kurdu. Kalplerin aynı anda atmasını sembolleştiren ritim grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel söyledikleri parçalar ve ağıtlarla bam teline dokundu.

Tarihe inat sapa sağlam ayakta duran Kızkalesi surlarına çıkan 33 kadın söylediği ağıtla gönülleri titretti. Tutulan ritimle 'kalpler bir atıyor' mesajının verildiği programda, 'Kadına Şiddete Hayır' pankartını, kalenin surlarından Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu açtı.

Tarihte kadınlara verilen öneme dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kadınlarla birlikte hareket ettiklerini vurguladı. Başkan Tollu, "Dünya kültür mirasında yer alan bir yerden sesleniyoruz insanlarımıza. Erdemli'den ve Kızkalesi'nden sesleniyoruz; tarihe inat yüz yıllardır dimdik ayakta olan, denizin ortasında olan kalemiz gerçekten, Kızkalemizin güzelliğine güzellik katan bir konumda. Fakat bunu asıl güzel kılan, Kızkalesi'ni bugün özel kılan, kadınlarımızın burada çok güzel bir çalışmayı ifa ediyor olmaları. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları, gerçekten kadınlarımız, eğitimde, kültürde, sanatta yine en önde olan bizim kadınlarımız. Toplumu ayakta tutan, toplumu yönlendiren, toplumda önderleri yetiştiren yine bizim kadınlarımız. Büyük Atatürk'ü ve tarihimize altın harflerle yazdıran nice kahramanlar yetiştiren yine bizim kadınlarımız. Kadınlarımız dün olduğu gibi yine bugün de güzelliklere imza atmaya devam ediyor. Buradan Kızkalemiz'den Türkiye ve Dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Güçlü Türkiye'nin yolu, aydınlık Türkiye'nin yolu, aydınlık Türkiyemiz'in geleceği, kadınlarımızın eliyle şekillenecek. Kadınlarımızla birlikte dimdik ayaktayız. Büyük Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine kadınlarımızla ulaşacağız. Güçlü Türkiye'yi kesinlikle icra edeceğiz. Bizim milletimiz dün dünyanın efendisiydi, yarında yüce milletimizi dünyanın efendisi yapma adına kadınlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kadın ritim grubunun üyeleri ise durumdan oldukça memnun. Dünya kadınlarına mesaj veren, kadın ritim grubu üyesi Şeyma Dölek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey Türk Kadını, sen yerlerde sürünmeyi değil, omuzlarda yükselmeye layıksın' derken, iki cihan serveri peygamber efendimiz Hz. Muhammed 'onlar sizlere Allah'ın emanetidir' diyerek, hadisi şeriflerinde kadının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştur" diye konuştu.

Kadınların gücünü ritim grubu ile göstermeye çalıştıklarını vurgulayan grup üyesi Hatice Ayan "Çok Mutluyum, hakikaten çok mutluyum, çok huzurluyum. Kadınların gücünü, kadınların simgesini bir ritim grubu kurarak şu anda belediyemizin yapmış olduğu bu etkinlikte, hakikaten bu başarıyı bu yükseltiyi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu başarıya bizde gönülde katıldık. Gönülden, yürekten tüm hanımlara sesleniyorum, biz güçlüyüz, biz güçlü kadınlarız. Hiçbir zamanda yıkılamayacağız ayakta duracağız" ifadelerini kullandı.

Kadınların yüreklerinin bir attığını ifade eden ritim grubu üyesi Şengül Göktepe, "Mersin Erdemli'den, tüm kadınların, tüm Türkiye'den tüm kadınların yürekleri bir atıyor diyoruz" şeklinde konuştu.

Kadınların dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade eden ritim grubu üyesi Tülin Erdem, "Birlikte kuvvet doğar. Kadın kadına destek vermeli, yediden yetmiş yediye etkinliklerde bulunmalılar. Bizde şu anda tarihi bir yerde çok güzel bir etkinlikteyiz" dedi.

Ritim grubu ile verilen mesajla kadınların daha güçlü olacağını ifade eden ritim grup üyesi Sevgi Özaltlı, "Biz burada ritim grubu olarak, tabi ki güçlü kadınlar olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

MERSİN 33 kadından 8 Mart'a özel ağıtlar
MERSİN 33 kadından 8 Mart'a özel ağıtlar
MERSİN 33 kadından 8 Mart'a özel ağıtlar
MERSİN 33 kadından 8 Mart'a özel ağıtlar

Erdemli Belediyesi, Türkiye, Mersin, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN 33 kadından 8 Mart'a özel ağıtlar - Son Dakika


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