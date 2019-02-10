Son Dakika Haberleri: Mersin Anamur'da Kayalar Yola Yuvarlandı

Mersin Anamur'da Kayalar Yola Yuvarlandı

19 dakika önce

Anamur'da kayalar yola yuvarlandıMERSİN ile Antalya'yı birbirine bağlayan D-400 Karayolu'nun Anamur ilçe sınırları içerisinde kalan bölümünde yamaçtan kopan kayalar yola yuvarlandı.

Anamur'da kayalar yola yuvarlandı

MERSİN ile Antalya'yı birbirine bağlayan D-400 Karayolu'nun Anamur ilçe sınırları içerisinde kalan bölümünde yamaçtan kopan kayalar yola yuvarlandı. Anamur ilçe merkezi ile Antalya Gazipaşa istikametindeki 1'nci tünel mevkiinde yamaçtan kopan kayalar yola yuvarlandı. O esnada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önlerken, trafik ekiplerince uyarı levlaharının konulduğu yolda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

Yağışların aralıklarla devam ettiği bölgede heyelan tehlikesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:43 Kaynak: DHA

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