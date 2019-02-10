Mersin Anamur'da Kayalar Yola Yuvarlandı

Anamur'da kayalar yola yuvarlandıMERSİN ile Antalya'yı birbirine bağlayan D-400 Karayolu'nun Anamur ilçe sınırları içerisinde kalan bölümünde yamaçtan kopan kayalar yola yuvarlandı.

Anamur'da kayalar yola yuvarlandı



MERSİN ile Antalya'yı birbirine bağlayan D-400 Karayolu'nun Anamur ilçe sınırları içerisinde kalan bölümünde yamaçtan kopan kayalar yola yuvarlandı. Anamur ilçe merkezi ile Antalya Gazipaşa istikametindeki 1'nci tünel mevkiinde yamaçtan kopan kayalar yola yuvarlandı. O esnada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önlerken, trafik ekiplerince uyarı levlaharının konulduğu yolda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.



Yağışların aralıklarla devam ettiği bölgede heyelan tehlikesi sürüyor.

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