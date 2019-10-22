Son Dakika Haberleri: Mersin barış pınarı gazisi, göreve dönmek istiyor
Son Dakika Güncel Mersin barış pınarı gazisi, göreve dönmek istiyor

Mersin barış pınarı gazisi, göreve dönmek istiyor

51 dakika önce

Barış Pınarı gazisi, göreve dönmek istiyorTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından, PKKYPG'li teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Münbiç'te teröristlerle girdiği çatışmada kolundan yaralanan Uzman Çavuş Faruk Yılmaz, bir an önce görevinin başına dönmek istiyor.

Barış Pınarı gazisi, göreve dönmek istiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, PKKYPG'li teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Münbiç'te teröristlerle girdiği çatışmada kolundan yaralanan Uzman Çavuş Faruk Yılmaz, bir an önce görevinin başına dönmek istiyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli iken Münbiç'te gerçekleşen saldırıda yaralanan Piyade Komanda Uzman Çavuş Faruk Yılmaz (26), Gaziantep'te hastanedeki tedavisinin ardından memleketi Tarsus ilçesine geldi. Bir taraftan tedavisi süren, diğer yandan da akraba ve arkadaşlarının 'geçmiş olsun' dileklerini kabul eden Faruk Yılmaz, iyileşir iyileşmez yeniden görevinin başına döneceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Yılmaz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendisiyle yakından ilgilenen tüm yetkililere teşekkür ederek, Şu an gayet iyiyim, bir an önce görevimin başına dönmek istiyorum. Sanmazınlar ki bu vatan sahipsiz. Vatan, millet, bayrak ve toprak uğruna ölmeye hazırız. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim, sağ olsunlar herkes ilgileniyor. Allah herkesten razı olsun. Allah kimseye vatanımızı böldürmesin diye konuştu.

Anne Teslime Yılmaz ise iki oğlundan büyüğü olan Faruk'un yaralandığı haberini aldığında çok endişelendiğini ifade ederek, Şu anda oğlum yanımda, çok mutluyum. Duyduğumda çok korkmuştum. Gittim, gördüm, içim rahatladı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Oğlumu bana bağışladı. Allah tüm askerlerimizin ailelerine sabır versin. Şehitlerimize Allah rahmet versin. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun dedi.

Mersin barış pınarı gazisi, göreve dönmek istiyor

Barış Pınarı Harekatı, Faruk Yılmaz, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü rapçi Ben Fero'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek!
Güvenlik kaynakları: Saat 22.00'de bu iş biter, hala terörist varsa öldürülür Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan Alman medyası: Terör gelirse rezervasyonlar düşer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 11:58:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin barış pınarı gazisi, göreve dönmek istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]