Mersin'de '1 Ekmek 1 Çorba' Projesi Yeniden Başladı

12.11.2025 09:44
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'dan bu yana uygulanan '1 Ekmek 1 Çorba' projesi, soğuk havalar ile tekrar faaliyete geçti. Haftanın altı günü, 60 farklı noktada sıcak mercimek çorbası ikram ediliyor ve bugüne kadar 2,5 milyon vatandaşa ulaşıldı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana devam eden "1 Ekmek 1 Çorba" projesi, havanın soğumasıyla yeniden başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin farklı noktalarına kurulan mobil araçlardan her sabah vatandaşlara sıcak mercimek çorbası ikram ediliyor. Haftanın altı günü merkez, Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla ve Silifke'de toplam 60 noktada sunulan hizmetle, bugüne kadar 2,5 milyonun üzerinde çorba ikram edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin birçok noktasına kurulan mobil araçlardan yükselen mercimek çorbası kokusu, vatandaşların gününü aydınlatıyor. İşe ve okula gidenlerin yanı sıra tadını sevdiği için evinden çıkıp gelen vatandaşların da müdavimi olduğu hizmet Mersinlilerden tam not alıyor.

İçleri ısıtan hizmetle bugüne kadar 2,5 milyon vatandaşa ulaşıldı

2019 yılından bu yana devam eden proje, Mersin genelinde büyük ilgi görüyor. Kent merkeziyle birlikte Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla ve Silifke'de haftanın 6 günü toplam 60 noktada; sanayi siteleri, okul, hastane önleri, kavşaklar ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde hizmet veren projeyle, bugüne kadar 2,5 milyonun üzerinde vatandaşa ulaşıldı. Vatandaşlar, çorba noktalarının güncel konumlarını, Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi ve Teksin uygulaması üzerinden öğrenebilir.

"Kent genelinde haftanın 6 günü 60 noktada hizmet veriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Selime Canlı, "Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana, işine yetişmeye çalışan vatandaşlarımızın ve okula giden öğrencilerimizin içini, '1 Ekmek 1 Çorba' projesiyle ısıtıyoruz. Haftada 6 gün boyunca kent merkezinde, Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla ve Silifke'de toplam 60 noktada hizmet veriyoruz" dedi.

6 yılda 2,5 milyonun üzerinde vatandaşı "1 Ekmek 1 Çorba" projesiyle buluşturduklarını sözlerine ekleyen Canlı, "Vatandaşlarımız çorba ikram noktalarımızı Teksin uygulamamızdan ve web sitemizden öğrenerek, güne sıcak bir başlangıç yapabilir" diye konuştu.

İkramdan faydalanan vatandaşlardan bazıları, projeye ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Gülseren Elveren: "Böyle bir hizmet verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu benim için büyük bir keyif. 24 sene aşçılık yaptım ve çorbayı evimde de pişiriyorum. Ama bu tat yok. Onun için gelip alıyorum."

-Osman Soyer: "Türkiye'de insanların ve vatanın faydasına hizmet yapanlara minnettarız. Allah onların yüzünü güldürsün. Güzel oldu, sabah sabah içimiz ısındı."

-Mustafa Ay: "Okula gidiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin çorba dağıtımını gördüm. Aldım, hoşuma gitti. Hem sağlıklı, hem tadı güzel ve ücretsiz olması çok iyi."

-Hasan Turhan: "Sabah işe giderken çorbamı alıyorum. Vahap Seçer Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Çorbadan da diğer hizmetlerinden de çok memnunuz."

-Kadir Emekli: "Sabah bizler erkenden işe giderken çorbamızı içiyoruz. Hem işe gidenler, hem okula gidenler alıyor. Bir simit olmuş 20 lira."

-Durdu Koca: "Bu soğuk havada güzel bir şey yapıyorlar. Öğrencisi var, aç olanı var. Çok güzel bir hizmet."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Son Dakika

