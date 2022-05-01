MERSİN'DE 1 MAYIS KUTLANDI - Son Dakika
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MERSİN'DE 1 MAYIS KUTLANDI

01.05.2022 15:41

MERSİN'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

MERSİN'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Sabah saatlerinde eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan sendikalar, demokratik kitle örgütleri, dernekler, öğrenciler ve işçilerin oluşturduğu kortej, Cumhuriyet Alanı'na yürüdü. Emek ve Demokrasi Platformu adına ortak basın açıklamasını Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel - İş Sendikası'nın Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy okudu. Türk-İş Temsilcisi ve Yol-İş Mersin Şube Başkanı İrfan Gültekin, KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü SES Mersin Şube Eş Başkanı Zeki Sinan Doğan ve sonrasında Mersin Kadın Platformu adına Tüm Bel Sen Mersin Şube Kadın Sekreteri Nesibe Keskin de birer konuşma gerçekleştirdi. Ardından sanatçı İlkay Akkaya sahne alarak konser verdi. (DHA)

MERSİN'DE 1 MAYIS KUTLANDI
MERSİN'DE 1 MAYIS KUTLANDI
MERSİN'DE 1 MAYIS KUTLANDI
MERSİN'DE 1 MAYIS KUTLANDI

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, 1 Mayıs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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