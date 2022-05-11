Mersin'de gümrük kaçağı sigara operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de gümrük kaçağı sigara operasyonu

11.05.2022 10:13
Mersin'de gümrük kaçağı sigara operasyonu

Mersin polisi, yaptığı çalışmalarda 3 bin 560 gümrük kaçağı sigara, 8 bin bandrolsüz boş makaron ile 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

Mersin polisi, yaptığı çalışmalarda 3 bin 560 gümrük kaçağı sigara, 8 bin bandrolsüz boş makaron ile 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda 105 litre etil alkol, 8 bin adet bandrolsüz boş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 1 sigara doldurma makinesi, 3 bin 560 adet gümrük kaçağı sigara, 36 elektronik sigara cihazı, 31 elektronik sigara şarj aleti ile 25 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda 10 şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - MERSİN

Mersin'de gümrük kaçağı sigara operasyonu
Mersin'de gümrük kaçağı sigara operasyonu
Mersin'de gümrük kaçağı sigara operasyonu
Mersin'de gümrük kaçağı sigara operasyonu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de gümrük kaçağı sigara operasyonu - Son Dakika


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