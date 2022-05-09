Mersin'de 13 DEAŞ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika
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Mersin'de 13 DEAŞ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

09.05.2022 09:04
Mersin'de 13 DEAŞ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 zanlının yakalanması için polis tarafından operasyon düzenlendi.

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 zanlının yakalanması için polis tarafından operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüte üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 13 zanlının kimliği ve adresleri tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için kent merkezinde 8, Tarsus ilçesinde de 3 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mezitli ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir siteye düzenlenen operasyonda zanlılardan biri yakalandı.

Adresteki arama sırasında sitenin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Mersin'de 13 DEAŞ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
Mersin'de 13 DEAŞ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
Mersin'de 13 DEAŞ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
Mersin'de 13 DEAŞ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
Mersin'de 13 DEAŞ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

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Mersin, Polis, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 13 DEAŞ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 13 DEAŞ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika
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