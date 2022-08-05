Mersin'de PKK/KCK'ya 'Temizleme-2' operasyonu: 5 gözaltı

MERSİN'de, 15 Ağustos için eylem hazırlığındaki PKK/KCK şüphelilerine yönelik 'Temizleme-2' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, 15 Ağustos için eylem hazırlığında olduğu tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanması için adreslere eş zamanlı 'Temizleme-2' operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 5 adrese giren ekipler; C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel materyal bulundu.

Şüphelilerin, 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bunlardan dolayı terör örgütü suçlarından işlem gördükleri öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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