Mersin'de 2 Kişi Öldüren Soyguncuyu Özel Ekip Arıyor
35 dakika önce
Mersin'de 2 kişi öldüren soyguncuyu özel ekip arıyor (2)'SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR'Mersin'de silahlı soyguncu tarafından öldürülen Üçel Kuyumculuk Sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazegül, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Mersin
'de 2 kişi öldüren soyguncuyu özel ekip arıyor (2)
'SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR'
Mersin'de silahlı soyguncu tarafından öldürülen Üçel Kuyumculuk Sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazegül, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Serpil ve Tazegül için kent merkezindeki Muğdat Camii
'nde düzenlenen cenaze törenine acılı aile bireyleri başta olmak üzere; Milletvekili Hacı Özkan
, CHP
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer
, ilçe belediye başkan adayları
, STK
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yaşamını yitiren Mustafa Serpil ve Yasin Tazegül'ün tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Serpil ve Tazegül, gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:17 Kaynak: DHA
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