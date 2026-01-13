Mersin\'de 280 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Mersin'de geçiçi depolama alanında 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasıyla yurt dışından Mersin limanına geldiği belirlenen ve buradan da yurt dışına gidecek olan geçici depolama alanındaki 50 kolide 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.