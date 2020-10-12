Mersin'de 3 ayda ihtiyaç sahibi 1500 aileye kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Kıyafet Evi" projesi kapsamında 3 ayda ihtiyaç sahibi 1500 aileye kıyafet yardımı yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeye bugüne kadar başvuran 1800 aileden 1500'üne yardımda bulunuldu.
Belediye tarafından hazırlanan kıyafet evine gelen aileler, yılda 3 kez olmak üzere ücretsiz kıyafet ve ayakkabı alabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü personeli Nesrin Çalışkan, proje kapsamında 1500 aileye kıyafet sağlandığını, çocuklarla birlikte yaklaşık 6 bin kişinin talebinin karşılandığını belirtti.
Çalışkan, uygulamaya dilekçeyle başvuru yapıldığını ve asgari ücretin altında geliri olan vatandaşlara öncelik sağlandığını kaydetti.
- Kaynak: AA
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