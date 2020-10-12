Mersin'de 3 ayda ihtiyaç sahibi 1500 aileye kıyafet yardımı yapıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Kıyafet Evi" projesi kapsamında 3 ayda ihtiyaç sahibi 1500 aileye kıyafet yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeye bugüne kadar başvuran 1800 aileden 1500'üne yardımda bulunuldu.

Belediye tarafından hazırlanan kıyafet evine gelen aileler, yılda 3 kez olmak üzere ücretsiz kıyafet ve ayakkabı alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü personeli Nesrin Çalışkan, proje kapsamında 1500 aileye kıyafet sağlandığını, çocuklarla birlikte yaklaşık 6 bin kişinin talebinin karşılandığını belirtti.

Çalışkan, uygulamaya dilekçeyle başvuru yapıldığını ve asgari ücretin altında geliri olan vatandaşlara öncelik sağlandığını kaydetti.