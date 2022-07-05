Mersin'de 7 bin 501 ton gümrük kaçağı gübre ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gübre Takip Sistemi'nde (GTS) kaydı olmayan bandrolsüz gübrelerin piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, adresi belirlenen depoya düzenlediği operasyonda 7 bin 501 ton kaçak gübre ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaçak ürünle bağlantılı olduğu iddia edilen bir şüpheli de aranıyor.