Mersin'de alevi vatandaşların evleri işaretlendi, Valilik'ten jet açıklama geldi - Son Dakika
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Mersin'de alevi vatandaşların evleri işaretlendi, Valilik'ten jet açıklama geldi

18.11.2022 09:30
Mersin'de alevi vatandaşların evleri işaretlendi, Valilik'ten jet açıklama geldi

Mersin'de Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesiyle ilgili Valilik tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada aynı sitede oturan bir kişinin olayla ilgili gözaltına alındığı ifade edildi.

Mezitli ilçesinde Alevilerin yaşadığı evlerin kapısının sprey boyayla işaretlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 2 kişinin ikametlerinin kapısına sprey boyayla çarpı işareti çizilmesine ilişkin aynı sitede oturan M.K'nin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

"HUSUMET NEDENİYLE İŞARETLEMİŞ"

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Savcılık talimatıyla gözlem altına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde bahse konu işaretlemeleri kendisinin gerçekleştirdiğini, konunun herhangi bir ideolojik boyutu olmadığını, komşularıyla yaşadığı husumet nedeniyle böyle bir işaretleme yaptığını itiraf etmiştir.

"BAŞKA KOMŞUSUNA DA İŞARET BIRAKMIŞ"

Alınan ifade ve emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aynı sitede ikamet eden komşular arasında anlaşmazlıkların bulunduğu, bu durumun uzun süredir devam ettiği, site içerisindeki araç parkı konusunda çıkan anlaşmazlık neticesinde birbirlerinden daha önceki tarihlerde şikayetçi oldukları, konunun mahkemeye taşındığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahsın, araç parkından dolayı birbirlerinden şikayetçi oldukları, komşusunun apartman dairesi kapı girişine 2 çarpı işaretini, konuya tanık olan bir başka komşusunun kapı girişine ise tek çarpı işaretini sprey boyayla çizdiği tespit edilmiştir."

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SON DAKİKA: Mersin'de alevi vatandaşların evleri işaretlendi, Valilik'ten jet açıklama geldi - Son Dakika
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