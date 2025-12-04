Mersin'de Anne ve Oğul Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mersin'de Anne ve Oğul Cinayeti

Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de Anne ve Oğul Cinayeti
04.12.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin\'de Anne ve Oğul Cinayeti
Haber Videosu

Mersin'de bir komşusu tarafından öldürülen anne ve oğlu, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Mithat Paşa Mahallesi'nde meydana gelmiş, akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen M.T. (25), aynı binanın üst katında yaşayan komşusu Remziye Kaya (50) ve oğlu Mazlum Kaya'yı (26) tabancayla vurarak öldürmüştü.

Cinayetin ardından binadan çıkan M.T., taksiye binerek Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir tekel bayine giderek, işletmeci Ahmet Turgut'u da ücretsiz alkollü içki vermediği gerekçesiyle silahla vurup öldürmüş, taksiciye de ateş eden şüpheli, polis ekipleri tarafından olaylarda kullandığı tabanca ile birlikte bacağından vurularak yakalanmıştı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ!

Hayatını kaybeden Remziye ve Mazlum Kaya için bugün Güneykent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazelerin mezarlığa getirildiği sırada aile yakınları büyük acı yaşadı, bazıları fenalık geçirdi. Remziye Kaya ile oğlu Mazlum Kaya, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Öte yandan, cinayet zanlısı M.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Mersin'de Anne ve Oğul Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeden çalınan altınlar bakın hangi operasyonda ele geçirilmiş Adliyeden çalınan altınlar bakın hangi operasyonda ele geçirilmiş
Kan donduran cinayette yok artık dedirten savunma: “Hatırlamıyorum“ Kan donduran cinayette yok artık dedirten savunma: "Hatırlamıyorum"
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ’gizli odada’ yakalandı 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı
Şarj olmayan telefonu içini açmadan böyle tamir etti Şarj olmayan telefonu içini açmadan böyle tamir etti
Ne olduğunu anlamadı Korkunç kaza kameralarda Ne olduğunu anlamadı! Korkunç kaza kameralarda
Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı
Nedeni akılalmaz İstanbul’un göbeğinde kurşun yağdırdı Nedeni akılalmaz! İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı Tarih belli oldu İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

15:54
Real Madrid’de sakatlık: Yıldız isim aylarca yok
Real Madrid'de sakatlık: Yıldız isim aylarca yok
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı
15:06
Ligin son maçında sahaya çıkan Neymar neler yaptı neler
Ligin son maçında sahaya çıkan Neymar neler yaptı neler
14:50
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler
14:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi
14:20
AK Partili vekilden Cizre’deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir
13:50
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı Polis apar topar gözaltına aldı
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı
12:50
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor Başsavcılık harekete geçti
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 16:03:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Mersin'de Anne ve Oğul Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.