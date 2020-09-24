Mersin'de avokado hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bahçe sahibine teslim edilen avokadoların piyasa değerinin yaklaşık 7 bin lira olduğu bildirildi.

Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Tömük Mahallesi Altınsahil mevkisinde, avokado bahçelerinden birinin etrafındaki 2 kişiden şüphelendi.

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