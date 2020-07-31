Mersin'de bayramlaşma töreni - Son Dakika

Mersin Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, bazı ilçe belediye başkanları ve törene katılanlar bayramlaştı.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel ve güzel günler olan bayramların önemine dikkat çekti.

Bayramda vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını isteyen Su, "Bayramı bayram tadında güzel geçirmek için öncelikle sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Önce kendi sağlığımız sonra hepimizin sağlığı açısından bu çok önemli." dedi.