Mersin'de baz istasyonlarından hırsızlığa 3 tutuklama - Son Dakika

Jandarmanın kendilerine yöneldiğini anlayan ve araçla ormanlık alana kaçmaya başlayan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekipler, Karakütük Mahallesi'ndeki baz istasyonunu kontrol ettikleri sırada çevredeki 3 kişi ve bir aracın durumundan şüphelendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki baz istasyonlarında hırsızlık yaşandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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