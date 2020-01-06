Mersin'de bazı evler su baskını endişesiyle tahliye ediliyor - Son Dakika
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Mersin'de bazı evler su baskını endişesiyle tahliye ediliyor

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sabah saatlerinden bu yana süren sağanak nedeniyle su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kalan evlerdeki vatandaşların tahliyesine başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sabah saatlerinden bu yana süren sağanak nedeniyle su baskını tehlikesiyle karşı karşıya kalan evlerdeki vatandaşların tahliyesine başlandı.

Erdemli Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısı yapılan kentte etkisini sürdüren sağanak ve fırtına nedeniyle ilçede su baskını oluşabilecek evlerde yaşayanlar için önlem aldı.

Can kaybı veya olumsuz bir durumun yaşanmaması için Akdeniz Mahallesi Sazbaşı Sokağı'ndaki bazı evlerde yaşayan ailelerin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Kaymakam Avni Kula da bölgeye giderek vatandaşlarla görüştü, ilgililerden bilgi aldı.

Kula, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bu tedbiri aldıklarını belirterek, her türlü olumsuzluğa karşı ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 50 evde yaşayan 150 kişinin ilçedeki bazı sosyal tesislerde konuk edileceğini aktaran Kula, ailelerin tahliyesine başlandığını bildirdi.

Mersin'de bazı evler su baskını endişesiyle tahliye ediliyor

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:51 Kaynak: AA
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