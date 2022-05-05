Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

05.05.2022 21:13
Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı Mehmetçik Parkı'nda S.H. (18) ile P.M. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda P.M, S.H'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan S.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan P.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

YORUMLAR
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Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Mersin'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Mehmetçik, Tarsus, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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