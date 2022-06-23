Mersin'de bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

23.06.2022 20:55
Mersin'de bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp kişinin ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp kişinin ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mayıs'ta kaybolan Mahmut Saat'in (54), 15 Mayıs'ta ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bulgulara ulaştı.

Ekipler, otopsisinde ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Saat'in cenaze törenine katılmayan komşusu Tolga T'yi şüphe üzerine takibe aldı.

Jandarma ekipleri, araştırmaları sonucunda Tolga T. ve olayla bağlantısı olduğunu değerlendirdiği eşi Zeynep T, kardeşleri Soner T, Yusuf T. ve akrabaları Ali Y. ile Yüksel D'yi gözaltına aldı.

Ekipler, olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla Sinem T'yi de yakaladı.

Tolga T, ifadesinde, evin giriş kısmında oturdukları sırada uyuyakalan Mahmut Saat'i kazara tabancayla vurduğunu belirtti.

Kardeşleriyle cesedi önce bir limon bahçesine bıraktıklarını, bir gün sonra da oradan alıp başka bir yere götürdüklerini anlatan Tolga T, evdeki kan izlerini ortadan kaldırmak için de duvarı siyaha boyadıklarını ifade etti.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Tolga T, Soner T, Yusuf T. tutuklandı, Yüksel D, Zeynep T, adli kontrol şartıyla salıverildi, Sinem T, ve Ali Y. ise serbest bırakıldı.

"Suçunu itiraf etti"

Mahmut Saat'in kardeşi Yılmaz Saat, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, "Jandarma güçleri ağabeyimin katillerini yakaladı. Katil suçunu itiraf etti, bütün şüpheler ortadan kalktı. Hepsine minnettarız, teşekkür ediyoruz. Ağabeyim bayramda kaybolmuştu, 12 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu." diye konuştu.

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Saat'in, 3 Mayıs'ta eve gelmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Saat'in cesedi, 15 Mayıs'ta ormanlık alanda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Jandarma, Erdemli, Mersin, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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