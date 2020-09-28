Mersin'de bisiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesinde 9 ayrı bisiklet hırsızlığı olayının failleri oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Kılıç Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kırmızı renkli plakasız motosikletle olay yerine gelip bisikleti çalan şahısların H.A ve M.S olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülerek sorgulanan zanlıların ilçedeki 8 ayrı bisiklet hırsızlığı olayının failleri olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.