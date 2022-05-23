Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 30 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 45 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde polis ekiplerince aranan şüphelilere yönelik asayiş uygulamaları yapıldı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan arandıklarını belirlenen 45 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

Ekiplerin mayıs ayında yaptıkları denetim, kontrol ve uygulamalarda 12 tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 115 fişek, 9 kesici alet, 304,56 gram uyuşturucu, 243 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2,5 litre kaçak alkol, 10 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 15 çalıntı motosiklet, 11 şasi kazınmış motosiklet ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 15 bin 980 lira para ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 39 hırsızlık, 2 yağma ve bir dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Öte yandan, 33 bin 730 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yapan ekipler, 8 bin 277 aracı kontrol etti, 790 araca 629 bin 677 lira ceza uyguladı ve 56 aracı trafikten men etti.

İlçede, ayrıca farklı birimlerce düzenlenen 33 operasyonda ise 35 şüpheli gözaltına alındı.