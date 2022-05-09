Son dakika haberi | MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haberi | MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU

09.05.2022 10:15

Edinilen son dakika gelişmesine göre MERSİN'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı çalışmada 13 şüpheliyi belirledi. Polis, bu sabah 200 kişilik ekiple operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus'ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, belirlenen bazı şüphelileri de gözaltına aldı. Polislerin adreslerde aramaları devam ederken, suç unsurlarına da el konuldu.

Son dakika haberi | MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU
Son dakika haberi | MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU
Son dakika haberi | MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU
Son dakika haberi | MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU
Son dakika haberi | MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU

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Son dakika haberi: Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı Son dakika haberi: Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı Son dakika haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Son dakika haberleri: Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU - Son Dakika


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