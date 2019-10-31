Son Dakika Haberleri: Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi
Son Dakika Güncel Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi

Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaplumbağaların yumurta bıraktığı sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kaplumbağaların yumurta bıraktığı sahilde temizlik çalışması yapıldı.

Kentte düzenlenen "Caretta Bisiklet Festivali"ne katılan yarışmacılar, farkındalık oluşturmak amacıyla Erdemli Alata sahilinde bir araya gelerek temizlik yaptı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının üremesi için alan temizliğinin önemli olduğunu belirtti.

Sezon içerisinde çevreye bırakılan plastik atıkların deniz canlılarını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Ergene, "Deniz kaplumbağaları nesli tehlikede olan canlıların başında geliyor. Bu etkinliklerle hem alanlarını temiz tutmak hem de bu canlıların tanıtımını sağlamak bizim açımızdan çok önemli. Kaplumbağaların nesli tehlikede, alanlarının korunması ve temiz kalması gerekmektedir. Biz de sahilde temizlik yaparak farkındalık oluşturup, insanların çevreye olan dikkatini çekmek istedik." diye konuştu.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir ise bu farkındalık çalışmalarını yaklaşık 6 yıldan bu yana gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdemli, Ergene, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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