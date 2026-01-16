Mersin'de Drift Atan Sürücüye 58 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Drift Atan Sürücüye 58 Bin TL Ceza

Mersin\'de Drift Atan Sürücüye 58 Bin TL Ceza
16.01.2026 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 58 bin 217 TL ceza kesildi.

MERSİN'de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 58 bin 217 TL para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyadan paylaşılan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren drift görüntüleri ile ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tespit edilen otomobil sürücüsüne 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı.

24 OTOMOBİL TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Öte yandan gürültü kirliliği ve abart egzoz kullanımını önlemek amacıyla son bir haftada il genelinde yapılan kapsamlı denetimler sonucunda; 24 otomobil ile 24 motosiklet trafikten menedildi. İlgili araç sahiplerine toplam 558 bin 192 TL idari para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Mersin, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Drift Atan Sürücüye 58 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:34:50. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Drift Atan Sürücüye 58 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.