Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi

06.08.2022 09:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de, Avrupa'ya sevkiyatı planlanan 105 kilo eroinin durdurulan kömür yüklü tırın dorsesinde yakalandığını açıkladı. Soylu, operasyonu, "Mersin'de PKK'ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe" mesajıyla duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İran'dan alınan kömür yüküyle ülkeye giriş yapan tırı tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, tırı yükünü boşalttıktan sonra durdurdu.

Mersin'de TIR dorsesinde 105 kilo eroin ele geçirildi

105 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

Hassas burunlu narkotik köpeği 'Anka' ile arama yapan ekipler, tırın dorsesinin yan kısmında kızak tekniğiyle gizlenen uyuşturucu maddeleri buldu. Tespit edilen uyuşturucu madde, saklanıldığı yerden demir bölme kırılarak çıkarıldı. Yapılan aramalarda, zulalardan 200 paket halinde toplam 105 kilo eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sürücü O.H., emniyete götürüldü.

Mersin'de TIR dorsesinde 105 kilo eroin ele geçirildi

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Mersin'de PKK'ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe! Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" dedi.

Mersin'de TIR dorsesinde 105 kilo eroin ele geçirildi
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Bakan Soylu: 'Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi' Bakan Soylu: 'Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi' Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi
Kaynak: DHA

Narkotik, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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