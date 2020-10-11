Mersin'de ekimde deniz keyfi - Son Dakika

MERSİN'de sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar yaylalarda kalmayı sürdürürken, bazıları da sahillere akın ederek denizin ve tatilin keyfini çıkarıyor.

Erdemli ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi, güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenlerin akınına uğramayı sürdürüyor. Kızkalesi'ne gelenler sahile giderek, 32 derece sıcaklıkta kumsalda bronzlaşıp, Akdeniz'in mavi sularında kulaç atıyor. Yılın 300 günü güneş gören kentte Kızkalesi, çevresinde tarihi mekanlar ve ören yerlerinin de olması nedeniyle ilgi odağı olmaya devam ediyor.

'MÜTHİŞ BİR DENİZİMİZ VAR'

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yardımcı Mehmet Şirin Öztop, ekim ayında olunmasına rağmen deniz suyu sıcaklığını halen ideal bir sıcaklıkta olduğunu belirterek, "Şu anda ekim ayındayız. Hem hava güzel hem okullar tatil. Bazı vatandaşlar yaylalarda kalmayı sürdürüyor. Kentte kalan aileler de sahile geliyor. Deniz sıcaklığı da ideal bir sıcaklıkta bulunuyor. Çevre illerden de aileler buraya gelerek güzel denizin tadını çıkartıyor. Müthiş bir denizimiz var. Mersin, 321 kilometrelik kıyı şeridi ile Türkiye'nin en önde gelen turizm merkezlerinden biridir. Haliyle birçok alternatif tatil ihtiyacını da bünyesinde bulunduruyor. Pandemi nedeniyle sıkıntılar olmasına rağmen Kızkalesi'ni iç piyasa desteklediği için verimli geçti" dedi.