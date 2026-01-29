Mersin'de Emekli Protestosu: Seyyanen Zam Talebi - Son Dakika

Mersin'de Emekli Protestosu: Seyyanen Zam Talebi

29.01.2026 17:25
Mersin'de emekliler, hükümete sazlı sözlü protesto düzenleyerek seyyanen zam talep etti.

(MERSİN) - Mersin'de seyyanen zam talebiyle sokağa çıkan emekliler, AK Parti hükümetini sazlı sözlü eylemle protesto etti. Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şube Başkanı Ahmet Karakuş, "Müsait zaman yok. Seyyanen zam, hemen. AKP-MHP bloku emekliyi açlığa mahkum ediyor, üstüne bir de aşağılıyor. Emekliye sefaleti dayatanlar bu ülkenin en büyük yüküdür" dedi.

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde emeklilerin hükümete yönelik protestoları sürüyor. Seyyanen zam talebiyle Mersin'de sokağa çıkan emekliler, hükümeti şarkılarla protesto etti.

Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şubesi'nin çağrısıyla çok sayıda emekli, Yenişehir ilçesindeki Alanya Sokağı'nda bir araya geldi. Emekliler, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Pozcu Parkı'na kadar yürüdü.

Emekli vatandaş Ali Kenan Nacar "Tüm emekliler geliyor" adlı türküsünü okuyarak emeklilerin içinde bulunduğu durumu anlattı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Mersin Şube Başkanı Ahmet Karakuş ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Müsait zaman yok. Seyyanen zam, hemen. AKP-MHP bloku emekliyi açlığa mahkum ediyor, üstüne bir de aşağılıyor. Emekliye sefaleti dayatanlar bu ülkenin en büyük yüküdür. Milyonlarca emekli kira, fatura, pazar, ilaç arasında ezilirken AKP–MHP iktidarı emekliyi görmezden gelmekte, taleplerini bastırmakta, itirazını ise polisle, yargıyla, baskıyla susturmaya çalışmaktadır. Emekliye gelince 'kaynak yok' diyenler yandaşa, sermayeye, faizci düzene, sarayın israfına gelince kaynak bulmakta bir saniye bile zorlanmıyor."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.