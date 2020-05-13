Mersin'de evinin çatısında çökme olan yaşlı kişiye yardım eli - Son Dakika

Mersin'de, yaşadığı evin çatısında çökmeler olan yaşlı vatandaşa yardım eli uzandı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçesi Turunçlu Mahallesi'nde tek başına yaşayan 70 yaşında vatandaşın evindeki sorunlar müftülüğe bildirildi.

Toroslar İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Toroslar Şubesi görevlilerince ihtiyaçları belirlenen evin onarımı için çalışma başlatıldı. Bir hayırsever, tadilat masraflarını üstlenerek evin çatısının yenilenmesini sağladı.

İl Müftüsü Şaban Kondi, onarım çalışmalarının tamamlandığı evi ziyaret ederek, bazı eşyaların yenilenmesi, eksik olanların da temin edilmesi talimatını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kondi, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi sürdüreceklerini belirtti.