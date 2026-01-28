Mersin'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin'de Fahiş Fiyat Denetimi

28.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü, ramazan öncesi marketlerde haksız fiyat artışlarını denetledi.

MERSİN'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde market, fırın, kasap ve lokantalarda haksız ve fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte gerçekleştirilen denetimlerde, market, fırın, kasap ve lokantalarda ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi. İşletmelerde raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

Denetimlerde ilgili bilgi veren Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, ramazan ayı öncesi kent genelindeki denetimlerin artırıldığını belirterek, "Başta marketler olmak üzere işletmelerde fahiş fiyat ve etiketlere yönelik kontroller yapıyoruz. Fahiş fiyatların önüne geçebilmek ve fırsatçılara fırsat bırakmamak adına piyasadaki fiyatların yükselişlerini kontrol altına alabilmek amacıyla denetimlerimiz sürüyor. Marketlerdeki fiyat artışlarını kontrol altına alıyoruz. İşletmelerin 'fiyat güncellemeleri' adı altında yapmış olduğu değişiklikleri mutlaka etiketlerine işlemeleri gerekmektedir. Fahiş fiyatla ilgili olarak uygunsuz, kişisel artışlara gitmemeleri, bu konuda özellikle vatandaşı düşünerek hareket etmeleri ve sonuçlarından da sorumlu olacaklarını bilmeleri gerekiyor" dedi.

Fahiş fiyat artışına karşı vatandaşlara da çağrı da bulunan Sümer, "Vatandaşlarımız Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan, CİMER'den, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulamamızdan ve Müdürlüğümüze müracaat ederek yaşadıkları sorunlarla ilgili bizden yardım alabilirler. Biz de kendilerine gerekli destekleri sağlıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:52:35. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.